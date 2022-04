Vicenza, donna accoltella coetanea al collo e al cuore: omicidio in una casa di cura

Un litigio finito a coltellate all'interno di una residenza per adulti affetti da disagio psichico. Protagoniste sono due donne. La donna che è stata uccisa e la donna che ha impugnato il coltello per colpirla all'altezza del collo e del cuore determinando una morte feroce. L'omicidio è avvenuto intorno alle ore 12:50, nel centro di salute mentale a Marostica, in provincia di Vicenza.

A dare l'allarme al 118, secondo quanto si è appreso, sono stati alcuni operatori della struttura; sul posto si sono recati anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata colpita a morte con una decina di fendenti da un'altra donna. Entrambe sarebbero ospiti della stessa comunità e avrebbero 50 anni.