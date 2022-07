Marmolada, trovata attrezzatura tecnica: i soccorritori cercano resti tra i detriti

Altra attrezzatura tecnica, verosimilmente riconducibile a persone date attualmente per disperse, è stata ritrovata questa mattina in Marmolada dai soccorritori impegnati dall'alba di questa mattina nelle operazioni sui detriti del seracco crollato domenica.

Una squadra interforze e altamente specializzata ha infatti condotto un sopralluogo «vista e udito» per cercare eventuali tracce non ancora individuate dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri. Dopo un briefing verso le 5, gli operatori si sono spostati sulla montagna, dove stanno ancora operando. Si tratta di un intervento particolarmente rischioso, dato che una parte della calotta interessata dal disastro, grava ancora sul pendio sottostante. Si sta intervenendo anche con i cani. Questa notte ha piovuto, quindi il terreno è stato «pulito» da polvere e pietrisco, la temperatura si è abbassata, il cielo è terso e non c'è vento, condizioni meteo ideali per la ricognizione sul posto con un minimo di sicurezza in più per gli operatori.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Marmolada, Nicolò Zavatta il più giovane dei... IL COMMENTO La tragedia della Marmolada che parla alle nostre coscienze LA TRAGEDIA Marmolada, lei si salva e lui muore LA TRAGEDIA Marmolada, sale a 9 il numero delle vittime: recuperati altri... LA STORIA Marmolada, Davide Carnielli: il disperso riconosciuto dai... LE VITTIME Marmolada, «Vieni anche tu sul ghiacciaio?», Davide... TRENTO Marmolada, crolla un seracco di ghiaccio: 15 persone coinvolte,... PERSONE Marmolada, chi sono le vittime e i dispersi

Marmolada, la meta delle Dolimiti più frequentata dai turisti patrimonio dell'Unesco

Marmolada, sale a 9 il numero delle vittime: recuperati altri resti

LE OPERAZIONI - I soccorritori sono a lavoro, dall'alba, quando le temperature basse aumentano la sicurezza, per cercare i dispersi che mancano all'appello dopo la valanga di ghiaccio che domenica 3 luglio si è staccata dalla cima. Un'operazione pericolosa a causa del rischio di nuovi distacchi. Se finora si era proceduto utilizzando i droni, oggi 14 operatori interforze, comprese due unità cinofile, perlustrano da vicino l'ammasso di detriti. Un'area vasta, quello del fronte della slavina, che vede impegnati i soccorritori nella parte più bassa, quella meno pericolosa e col maggior accumulo, e che consente, se scattassero gli allarmi messi per rilevare ogni movimento della montagna, di avere fino a 60 secondi per mettersi a riparo da nuovi cedimenti. Un elicottero accompagna in quota gli operatori che vengono calati e si muovono restando imbragati col verricello al velivolo in aria. Un accorgimento che aggiunge sicurezza se fosse necessario evacuare immediatamente la zona. Non viene interrotta la ricerca con i droni perché il ritrovamento, ieri, di altri due corpi dimostra quanto sia ancora efficace. L'elenco dei morti è dunque di nove, certa l'identità di quattro vittime (Paolo Dani, Filippo Bari, Davide Carollo e Liliana Bertoldo) a cui si devono aggiungere due escursionisti della Repubblica Ceca. Tre i corpi ancora senza nome e ufficialmente cinque i dispersi (Emanuela e Piran e Gianmarco Gallina, Davide Miotti e Erica Campagnaro, Nicolò Zavatta di 22 anni) dato che non c'è ancora la certezza che i corpi ritrovati siano di qualcuno di loro. Sette i feriti ricoverati a Trento e in altri ospedali.