Marmolada, chi sono le vittime? Identificate due guide venete. Fra i dispersi Filippo Bari, il selfie prima della tragedia

Sono in corso le procedure di identificazione delle 6 vittime fin qui registrate dopo il crollo del ghiacciaio sulla Marmolada. Secondo quanto riferiscono fonti dei carabinieri di Trento, al momento tra i morti risultano 3 italiani e un cittadino straniero che sarebbe originario della repubblica Ceca. Le altre due vittime devono essere ancora identificate. Le salme sono state collocate presso il Palaghiaccio di Canazei.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO La strage del clima L'INCIDENTE I soccorritori ITALIA Marmolada, il numero del soccorso alpino per segnalare i dispersi ITALIA Marmolada, i testimoni del crollo: «Un'onda nera... TRENTO Marmolada, crolla un seracco di ghiaccio: 15 persone coinvolte,...

Marmolada, chi sono le vittime

Una delle vittime è originaria della provincia di Vicenza, l'altra della provincia di Treviso e sono entrambi guide alpine. Anche una terza persona identificata sarebbe veneta. Tra i dispersi inoltre, che al momento sarebbero una ventina, ci sarebbe anche un uomo sui 50 anni di Alba di Canazei. Il conteggio delle vittime sembra purtroppo destinato a salire, considerato il numero di dispersi.

Fra i dispersi ci sarebbero 4 alpinisti vicentini. Si tratta di 3 escursionisti, appartenenti alla sezione Cai di Malo, e una guida. Fra questi ci sarebbero Paolo Dani di Valdagno e Filippo Bari, 27 anni residente a Malo e papà di un bimbo. Di Filippo Bari, è comparso in queste ore sui social un selfie - pubblicato oggi dal quotidiano La Stampa - che riprende il giovane ieri sulla vetta della Marmolada, prima del crollo del seracco.

Non si hanno notizie nemmeno di Davide Miotti, guida alpina di Tezze sul Brenta, che secondo quanto riportato dalla stampa locale, si trovava nel ghiacciaio insieme alla moglie Erica Campagnaro.

Fra i dispersi, secondo la testata locale ilDolomiti, ci sarebbero almeno due trentini: Liliana Bertoldi, residente a Levico Terme e Davide Carnielli di Fornace.

Parenti dei dispersi arrivano a Canazei

Tra le 20 e le 25 persone, parenti e familiari dei dispersi dopo il disastro in Marmolada, questa mattina si sono presentate al comando dell'Aiut Alpin e del corpo di Soccorso alpino di Canazei per chiedere notizie. Tra questi, anche due coppie di genitori, che sono arrivate chiedendo notizie dei rispettivi figli, usciti ieri in escursione con una guida e mai rientrati. A quanto si apprende, inoltre, sono stati tutti identificati i proprietari delle 16 auto che ieri sera erano state ritrovate nei parcheggi attorno a Passo Fedaia, mentre ci sarebbe un'altra decina di veicoli parcheggiati di cui ancora non si conosce il proprietario.

Due turisti tedeschi feriti

Due cittadini tedeschi sono rimasti feriti sulla Marmolada, in seguito alla caduta di un saracco del ghiacciaio. Lo ha confermato all'ANSA il ministero degli Esteri a Berlino. Secondo una portavoce neppure in Germania è ancora chiaro il bilancio complessivo del tragico incidente.