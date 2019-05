Spia il marito on line per un anno e scopre il tradimento, ma tutto le si ritorce contro

Ha "pedinato" il marito online per quasi un anno, raccogliendo le prove della storia extraconiugale del compagno di una vita, padre della sua figlioletta. Un lavoro paziente che però l'ha messa nei guai: quando la 40enne di Riese Pio X, Comune in provincia di Treviso, ha scoperto le carte, svelando al marito di sapere tutto della storia che stava intrattenendo perché aveva spiato il contenuto del suo cloud si è ritrovata con una denuncia da parte dell'uomo per violazione di sistema informatico. Ed è finita a processo.

Ultimo aggiornamento: 18:51

