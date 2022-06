Commerciante cerca commesse di 18 anni single, Mario Dal Sasso rimette il cartello dopo la maxi multa. «Faccio quello che voglio»

Il commerciante di Asiago non si arrende e continua la sua ricerca di commesse di 18 anni single da assumere nel suo negozio. Mario Dal Sasso ha rimesso il cartello che ha scatenato polemiche a raffica sulle sue vetrine, nonostante un mese abbia ricevuto una maxi multa da 7 mila euro per avere violato il Codice delle pari opportunità.

« Cercasi commesse 18enni libere da impegni familiari »

Sulla vetrina del suo locale è ricomparso un annuncio in cui offre lavoro a «commesse diciottenni libere da impegni famigliari». «Sono un libero professionista che non dipende da alcun sindacato - ha detto il commerciante, Mario Dal Sasso, interpellato da Il Giornale di Vicenza - e che ha il diritto di fare ciò che vuole nella propria azienda. Il cartello non offende nessuno, non è in alcun modo denigratorio bensì chiaro nella figura che stiamo cercando di inserire nella nostra attività».

Mario Dal Sasso: «Servono quelle figure»

Il commerciante non comprende tutto il rumor attorno alla sua ricerca di personale. «Non si comprende questo accanimento nei nostri confronti da parte di alcune sigle sindacali, nei confronti delle quali noi non abbiamo nessun obbligo di esporre le nostre politiche aziendali». Mario Dal Sasso ribadisce che quello è l'identikit del personale che serve al negozio, ma nonostante le motivazioni anche a maggio era stato multato dall'Ispettorato per aver violato l'articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità, che vieta «qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione».