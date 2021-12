Rai, Marinella Soldi e Carlo Fuortes positivi al Covid: ieri il cda a Milano

Marinella Soldi, presidente della Rai, e l'amministratore delegato Carlo Fuortes sono risultati positivi al covid dopo aver effettuato un tampone in seguito a lievi sintomi. Ieri i due avevano partecipato alla riunione del Consiglio di amministrazione che si è svolto a Milano, in presenza per tutti i consiglieri tranne Rodolfo Laganà che era in collegamento da Roma. La notizia è stata diffuso sulla rete interna aziendale e sono state avviate naturalmente tutte le procedure previste. Presidente, ad e Cda hanno incontrato ieri anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il governatore lombardo, Attilio Fontana.

APPROFONDIMENTI NAPOLI Rai, nuovi direttori e nomine senza unanimità IL RETROSCENA Rai, tagli al budget delle reti e sfoltimento dei canali PERSONE Addio a Demetrio Volcic, il corrispondente Rai aveva 90 anni