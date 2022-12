Marinella Beretta trovata morta in casa dopo due anni, l'eredità andrà allo Stato: nessun parente si è fatto avanti

L'hanno trovata morta sulla sedia della cucina di casa dopo due anni. Nessuno ne aveva reclamato la scomparsa. Nessuna era mai andato a trovarla in tutto questo tempo. E ora non si riesce a trovare nessuno che possa ricevere l'eredità di Marinella Beretta, 72 anni, morta a Como. Il suo cadavere era stato scoperto lo scorso febbraio dopo che i vicini avevano chiamato il proprietario di casa di Marinella lamentando le piante che erano cresciute al punto tale da invadere la strada. Il proprietario non riuscendo in alcun modo a parlare con la donna, aveva chiamato le forze dell'ordine che avevano fatto la terribile scoperta. L'autopsia ha confermato che Marinella è morta per cause naturali.

L'eredità

Da allora i militari hanno provato a mettersi alla ricerca di qualche parente, qualcuno a cui lasciare l'eredità di Marinella. Ma anche in questo caso si è trovata sola: nessuno infatti si è fatto avanti. Avevano risposto presenti in un primo momento una coppia di lontani parenti ma poi si erano tirati indietro forse per le troppe spese che avrebbero dovuto pagare per incassare l'eredità.

Nemmeno la persona che, diverse settimane fa, aveva contattato il legale chiedendo informazioni circa la procedura da seguire per dimostrare la parentela tra lui e Marinella. Questa persona non ha dato più alcuna notizia né per dire se fosse parente della donna né per il contrario.

L'avvocato del proprietario di casa di Marinella, Alberto Timponi, ha fatto sapere che dopo mesi e mesi "nessuno ha reclamato la sua eredità. Ora bisogna attendere il decorso decennale dalla morte della signora perché i suoi beni vengano assegnati allo Stato".