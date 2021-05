Marina Militare e fondazione Smile Italia insieme per i giovani con malformazioni

Prossimità di cura anche al Sud per i bambini e i giovani affetti dalle malformazioni al volto. E’ stato inaugurato a Taranto dalla Fondazione Operation Smile Italia Onlus e dalla Marina Militare grazie al sostegno finanziario di Unicredit Foundation un nuovo ambulatorio multidisciplinare “Smile House” presso il Centro Ospedaliero Militare. Le attività di cura del nuovo ambulatorio garantiranno cure dalla diagnosi gestazionale al completo sviluppo psico-fisico dei pazienti. I servizi completeranno quelli chirurgici e civili della struttura militare, evitando la migrazione sanitaria dovuta alle terapie che necessitano di protrarsi nel tempo, come l’ortodonzia, la logopedia e la psicologia. La nuova struttura di Taranto va anche a completare una diffusione nazionale delle Smile House, già presenti a Milano, Roma, Vicenza, Ancona e Cagliari.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza dell’Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, Comandante Marittimo Sud, del Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Dottor Francesco Bellia, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Taranto, Dottor Cosimo Nume e del Vicepresidente della Fondazione Dottor Domenico Scopelliti, che ha dichiarato: “L’apertura dell’Ambulatorio Smile House di Taranto fornisce un ulteriore strumento ad integrazione dell’assistenza sanitaria rivolta ai pazienti affetti da malformazioni cranio-maxillo-facciali anche in territorio pugliese, aggiungendo un’altra sede operativa alla rete assistenziale Smile House Nazionale”.La collaborazione tra la Marina Militare e la Fondazione è attiva da oltre 10 anni, iniziata subito dopo il terremoto che colpì Haiti nel gennaio 2010. La Nave Cavour con a bordo un team di volontari di Operation Smile raggiunge l’isola caraibica ed esegue a bordo 35 interventi chirurgici. Poi nel 2013 il 30° Gruppo Navale sempre in tandem con Operation Smile con “Il Sistema Paese in Movimento” tocca i porti arabi e circumnaviga l’Africa con 114 interventi tra Kenya, Madagascar, Mozambico, Sudafrica, Ghana e Algeria. In Italia con il progetto “Un Mare di Sorrisi” sono stati visitati e operati 290 pazienti durante decine di “week-end clinic”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA