Femminicidio a Enna, Mariella Marino uccisa in strada a colpi di pistola: interrogato l'ex marito Maurizio Impellizzari

Avrebbe ucciso l'ex moglie per strada, a colpi d'arma da fuoco. I carabinieri hanno cercato e trovato l'imprenditore Maurizio Impellizzeri, ex marito di Mariella Marino, la donna che è stata trovata morta oggi in via Sollima, a Troina, in provincia di Enna. L'indiziato è stato trasferito in caserma per iniziare il suo interrogatorio alla presenza del pubblico ministero Michele Benintende. Mariella aveva denunciato in autunno l'uomo per «atti persecutori». Impellizzeri aveva patteggiato una condanna a 8 mesi e non era mai stato arrestato. I carabinieri, però, lo tenevano sotto controllo e avevano più volte perquisito la sua casa e il luogo di lavoro alla ricerca di armi, purtroppo mai trovate.

Tornato a casa dopo il delitto?

I militari dell'Arma hanno raggiunto Impellizzeri a casa sua, un tempo abitazione della coppia: dopo la separazione con Marino, lui era rimasto a vivere lì, mentre la donna era tornata a vivere con la madre. La coppia aveva tre figli maggiorenni.