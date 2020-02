Maria Grazia Cucinotta, malore a teatro prima di salire sul palco: spettacolo cancellato. Staff: «Sta meglio»

Maria Grazia Cucinotta ha accusato un malore ieri sera dietro le quinte del Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia dove era in programma la commedia ‘Figlie di Eva’ che le vedeva al fianco di Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. La Cucinotta è stata portata via in ambulanza quando il sipario era già aperto. L'attrice era giunta in camerino già accusando un malessere, nonostante il quale, però, credeva di poter reggere alla serata. Ma poi sarebbe cominciata a peggiorare al punto che è stato chiamato un medico per una visita urgente

Belvedere, Cucinotta e Andreozzi: tris di donne a teatro con "Figlie di Eva”

Lo spettacolo è stato annullato. «L’attrice Maria Grazia Cucinotta - spiega il teatro in una nota - è stata colta da un malore improvviso che ha comportato l’annullamento dello spettacolo, per cause di forza maggiore. Le sono state fornite le cure necessarie e ci auguriamo che si rimetta al più presto.

Sarà cura della direzione del teatro comunicare tempestivamente la nuova data dello spettacolo non appena verrà individuata dalla produzione stessa».

Cucinotta, 51 anni, è stata trasportata all'ospedale San Leonardo. Il suo staff ha poi rassicurato che l'artista sta meglio e che non si tratta di un malore grave. Ma lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi.



Raggiunta telefonicamente da un tecnico della sua compagnia, ha rassicurato tutti sulle sue reali condizioni di salute, ma resta per ora ricoverata. (AGI - Agenzia Italia) Malore per Maria Grazia Cucinotta: spettacolo rinviato Le attrici del cast, rassicurate sulle condizioni della Cucinotta, hanno proseguito la serata in città. Raggiunta telefonicamente da un tecnico della sua compagnia, ha poi rassicurato tutti sulle sue reali condizioni di salute, ma resta per ora ricoverata. (Caffeina Magazine) Maria Grazia Cucinotta, malore a Teatro: l’attrice ricoverata a Napoli. Ha fatto spaventare tutti ieri sera, 11 febbraio, Maria Grazia Cucinotta, che si trovava al Teatro Supercinema di Castellammare per recitare al fianco di Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi in ‘Figlie di Eva’. (SoloGossip.it) Poco dopo è giunta anche un’ambulanza con la quale l’attrice è stata portata nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il suo staff ha fatto sapere che l’artista sta meglio: non si sarebbe trattato di un malore grave. (Corriere della Sera) Facebook Twitter Pinterest Linkedin Tumblr Altri articoli Malore per Maria Grazia Cucinotta: ricoverata a Napoli Fonte: Notizie.it Notizie.it 12/02/2020 - 03:41 - Tuttavia, Maria Grazia Cucinotta pare fosse convinta di poter reggere per l’intera serata, portando avanti il suo spettacolo. L’attrice è stata immediatamente trasportata in ospedale a…) Maria Grazia Cucinotta trasportata in ospedale: malore in scena per l’attrice? Fonte: ControCopertinaControCopertina 12/02/2020 - 11:40 - Sono momenti di paura quelli che sta vivendo l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Nonostante il malore, e il primo intervento di un medico locale prima di…) Malore in teatro per Maria Grazia Cucinotta: ricoverata a Napoli Fonte: Yahoo NotizieYahoo Notizie 12/02/2020 - 09:17 - Attualmente la Cucinotta è ricoverata, ma il suo staff ha rassicurato i suoi fan e anche il pubblico presente in teatro. L’attrice è stata immediatamente trasportata in…)

Ultimo aggiornamento: 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA