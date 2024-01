Maria Antonietta Panico, morta a Trento l'ex candidata di centrodestra. Il corpo trovato dall'ex (che aveva il divieto di avvicinamento). Analisi sui tabulati

Giallo a Trento, in via Vicenza, dove una donna è stata trovata morta a casa nel proprio letto. La vittima è Maria Antonietta Panico di 42 anni. A trovarla priva di vita è stato, secondo quanto appreso, l'ex marito con cui ha avuto una bambina. L'uomo si è trovato davanti al donna riversa sul letto macchiato di sangue. Sul posto, oltre ai carabinieri, il medico legale e il pm di turno. La donna, a quanto si apprende, aveva avuto un altro compagno, sul quale pendeva il divieto di avvicinamento.

Il giallo

La vittima sarebbe recentemente stata più volte in ospedale per traumi cranici.

L'ex sindaco: era nella mia lista

Maria Antonietta fu candidata nel 2020 nella lista che sosteneva alle comunali di Trento Andrea Merler sindaco. A confermarlo all'Adnkronos è lo stesso Merler, attualmente consigliere comunale, molto colpito dalla notizia: «Era una persona di una grande disponibilità e gentilezza. L'avevo vista due mesi fa l'ultima volta e in quell'incontro mi era parsa diversa, fragile, non totalmente lucida». «So che aveva lasciato il lavoro e ne stava cercando un altro», continua.

Le indagini

Secondo quanto riferito dal medico legale, sul corpo di Maria non ci sono apparenti ferite da taglio e che solo dopo l'autopsia si potrà sapere se si tratta di omicidio o di morte dovuta a malore. La signora aveva una figlia di 16 anni che vive con il padre. La procura sta esaminando i tabulati per verificare se ci sono messaggi o telefonate di interesse investigativo. La pm Foiera sta ascoltando persone informate sui fatti e parenti. Solo pochi giorni fa, in Valfloriana è stata trovata morta Ester Palmieri. La 37enne, madre di tre figli, è stata uccisa dal suo ex compagno Igor Moser che poi si è suicidato.