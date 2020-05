Marghera, fuoco in una ditta di prodotti chimici. Il Comune: «State a casa e chiudete le finestre» Foto Video

MESTRE - Incendio a Marghera oggi, 15 maggio 2020. Un'alta colonna di fumo si leva ed è ben visibile sia dalla terraferma che dalla laguna. Le fiamme si sono sviluppate alla 3V Sigma Spa , produttore di prodotti speciali chimici. Chiusa la viabilità nel raggio di un chilometro e mezzo. Ci sarebbero due feriti, uno grave e uno lieve. Dalle primissime indicazioni ci sarebbe anche una persona deceduta nel tremendo incidente. Al momento si parla di due feriti.

Ore 10.15 esplosione al Petrolchimico

scoppiato un serbatoio

prodotti chimici

Allarme chimico

tenere le finestre chiuse

Un'esplosione improvvisa, alle 10.15 di stamattina a Malcontenta, dalle prime notizie sarebbenella ditta di, la 3V Sigma Spa, nell'impianto dell'acetone.E' scattata l'allerta per allarme chimico a Mestre. L'amministrazione comunale invita la gente a restare in casa e a. I tecnici dovranno valutare se vi siano pericolo reali per la salute dei cittadini.

Rogo a Marghera, il video

