Marghera, esplode il furgone dei panini: quattro feriti, gravi due donne

MARGHERA - Esplosione e incendio di un furgone di vendita panini a Marghera. Il rogo si è sviluppato alle 13:30 in via Colombara. Quattro persone sono rimaste coinvolte.

Esplode appartamento: tetto crolla sopra due persone

Roma, esplode contatore del gas in un appartamento: gravi due tecnici e il proprietario di casa

I pompieri, arrivati da Mestre con con due squadre, hanno spento l'incendio, mentre i feriti venivano soccorsi e stabilizzati dal personale del SUEM 118 e trasportati in ospedale al all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Sono ora in corso i rilievi da parte dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell'esplosione e del rogo. Nel furgone erano presenti alcune bombole di Gpla, una delle quali è scoppiata.

Sono due donne 40enni, tra i quattro feriti, le persone più gravi in seguito all'esplosione nella quale è andato distrutto oggi a Marghera un furgone per la vendita di panini, sul piazzale di un centro commerciale. Le due erano sedute davanti al camioncino a consumare l'ordinazione e sono state gravemente ferite. Sono in ospedale a Mestre in attesa di essere trasferite in uno dei centri per ustionati gravi a Padova o Verona. Gli altri due feriti sono un 70enne, probabilmente il titolare dell'esercizio commerciale, e un 40enne che ha riportato danni lievi, perché spinto lontano dall'onda d'urto dell'esplosione di una delle bombole di Gpl che alimentavano la cucina.

Ultimo aggiornamento: 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA