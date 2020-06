Incendiata l'auto del maresciallo dei vigili di Ugento: il rogo ripreso dalle telecamere del supermercato

Solo le immagini riprese dal circuito di videosorveglianza del supermercato Lidl che si trova nelle vicinanze stabiliranno se l'incendio sia stato doloso oppure no. Il rogo divampato a mezzanotte, ha completamente distrutto una Skoda Superb vecchia serie di proprietà di Salvatore Di Molfetta, maresciallo della Polizia Locale di Ugento (Lecce), nel Salento.

Il vigile urbano vive nei pressi del supermercato in via Edison e in genere parcheggiare il mezzo in quell'area proprio perché sorvegliata dalle telecamere. Per circostanze da chiarire - nessuna delle ipotesi possibili è stata finora esclusa da chi indaga sull'accaduto - le fiamme hanno avvolto l'auto annerendo parte della facciata della struttura Lidl.

Sul posto i vigili del fuoco di Ugento e i carabinieri della locale stazione diretti dal luogotenente Giordano Protopapa che nelle prossime ore passeranno al setaccio le immagini.





