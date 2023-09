Marelli chiude l'impianto di Crevalcore con 230 dipendenti: «Insostenibile mantenere la produzione»

Marelli chiude lo stabilimento di Crevalcore (Bologna) con una produzione legata ai motori endotermici e 230 dipendenti. Lo ha annunciato l'azienda ai sindacati. La produzione verrà trasferita nello stabilimento di Bari. Marelli ribadisce che l'Italia è strategica, in quanto lo considera «un centro di rilievo in ambito ingegneria e ricerca e sviluppo, così come un importante polo produttivo».

Tesla, ecco le gigapresse che stampano il pianale intero di una vettura dimezzando i costi di produzione

Le motivazioni

Come indicato dalla società, la contrazione del fatturato dal 2017 ad oggi è stata pari a oltre il 30%, con una perdita costante in termini di profittabilità.