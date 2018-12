Tutti al mare... anche d'inverno: a Riccione il primo stabilimento aperto tutto l'anno

Tutti al mare, tutti al mare... non a veder le chiappe chiare ma persone con maglioni sdraiate a rubare qualche raggio di sole. Vivere il mare come fosse estate, con lettini, docce calde, teli, accappatoi, spogliatoi e zone relax dove chiacchierare, leggere, ritemprarsi dopo un bagno tonificante e approfittare per godersi l'aria salmastra. Da oggi è possibile nella Spiaggia del sole 86-87 di Riccione, il primo stabilimento balneare aperto tutto l'anno. Tante persone per l'inaugurazione, tre cui il comico riccionese Paolo Cevoli che non ha rinunciato a un tuffo domenicale insieme ad altri bagnanti. A partire da oggi la Spiaggia del Sole sarà aperta, salvo maltempo, tutti i giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA