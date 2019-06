Venezia, marito e moglie muoiono intrappolati nell'incendio della loro casa

MARCON - Tragedia nella notte a Marcon, in provincia di Venezia. Due persone, marito e moglie di 86 e 85 anni, sono decedute nel rogo della loro casa in via Raffaello 3, al piano terra, L’incendio è scoppiato alle 4.20 e le cause sono ancora da chiarire. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Sul posto anche i carabinieri e il Suem.

Silvano Conte e Maria Favaretto sono morti carbonizzati: lei era a letto, lui su una poltrona in cucina perché aveva l’abitudine di alzarsi presto. A dare l’allarme i vicini i quali, per il forte odore di fumo e nel vedere le fiamme svilupparsi nella villetta dove vivevano i pensionati, hanno chiamato il 115. I figli disperati, che abitano poco lontano, sono accorsi subito. Informato dell’accaduto il magistrato ha richiesto l’intervento degli specialisti dei pompieri per stabilire l’origine dell’incendio, verosimilmente accidentale. Salme a disposizione dell’autorità giudiziaria.



