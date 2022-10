Marco, assistente di volo da 4 milioni di views: «Io, virale a mia insaputa su TikTok»

In 24 ore è diventato famoso in tutto il mondo. E mentre tutti cercavano di scoprire l'identità del misterioso assistente di volo che sembra un modello, con i capelli ricci e occhi profondi color ghiaccio, lui non sapeva nulla. È la storia incredibile accaduta a Marco Spataro, 19 anni, assistente di volo di Guidonia (alle porte di Roma) che si è ritrovato all'improvviso "famoso per caso", diventando protagonista di un video da 4 milioni di visualizzazioni su TikTok.