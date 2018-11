Marco, affetto da sindrome di Down canta il suo rap contro il bullismo: «Minacciato da compagni e prof»

Ultimo aggiornamento: 18:48

Aspirante rapper ha fatto commuovere tutti con la sua esibizione a Tu si que vales. Marco Baruffaldi ha 22 anni e viene da Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Il suo sogno è diventare rapper, ma la sua storia, nonostante la giovane età, è triste e complicata.Marco è affetto dalla sindrome di Down, ma questa malattia per lui non è stato un impedimento e ha sempre rincorso i suoi sogni, purtroppo però non tutti sono della stessa idea. Il giovane da anni lotta contro il bullismo, quando andava a scuola è stato picchiato e minacciato dai suoi compagni e non solo. Marco ha però potuto contare sempre sulla sua famiglia, sull'appoggio di suo papà perché la mamma, purtroppo, non c'è più: scomparsa quando lui era poco più che bambino. A lei dedica la sua poesia il 22enne e tutti coloro che lo hanno bullizzato è dedicato il grande successo che ha scatenato nello studio televisivo.Applausi e lacrime per questo giovane che non si arrende e che ha raccontato gli abusi subiti in un libro, perché non è tacendo che si vincono le battaglie e lui, da vero guerriero, ha voluto parlare. «A scuola sono stato maltrattato brutalmente. Un ragazzino mi picchiava continuamente, mi minacciava. E ho subito di peggio da un insegnante di sostegno: mi prendeva a sberle, mi pestava i piedi, mi insultava. Mi seguiva con l’auto per minacciarmi, perché non voleva che lo dicessi ai miei genitori. E io non ho mai detto niente», racconta attraverso il suo rap. La storia di Marco ha commosso anche i giudici, nemmeno Maria De Filippi, nota per il suo autocontrollo, ha potuto trattenere le lacrime.Proprio Maria ha voluto fare un regalo a Marco, la promessa di contattare il rapper J-Ax: «Lui è molto sensibile a questi temi. Se glielo chiedo, accetterà di cantare con te un pezzo di questa canzone». Marco sicuramente tornerà sul palco dello show e magari lo sentiremo anche in un duetto.