Marco Carta arrestato, la Rinascente: «Per noi è un furto come un altro»

Marco Carta finisce ai domiciliari per il furto, alla Rinascente di piazza Duomo a Milano, di 6 magliette per un valore totale di circa 1.200 euro. E proprio dalla Rinascente si trincerano in un ‘no comment’ su quanto avvenuto. “Per noi questo è un furto come gli altri”, dicono dall’azienda motivando così la scelta del silenzio. «Ci sono stati altri casi di furto, sia fatti da ragazzi con bravate sia da ladri di professione. E’ una cosa che avviene dovunque, non solo alla Rinascente», spiegano.

Marco Carta arrestato: furto alla Rinascente di Milano. Con lui donna di 53 anni. Rubati capi per 1.200 euro

Marco Carta arrestato, chi era la donna con lui? Oggi il processo per direttissima

Marco Carta, dalla vittoria di Amici al coming out in tv: chi è il cantante arrestato per furto

La placca antitaccheggio era stata rimossa ma erano rimaste quelle flessibili che, all'uscita, hanno fatto il loro lavoro facendo attivare l'allarme. Marco Carta è stato arrestato insieme a una donna che era in sua compagnia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA