Marco Carta assolto, le magliette «erano un regalo di compleanno a sorpresa»

Marco Carta è stato assolto dall'accusa di furto alla Rinascente di Milano perché le prove contro il cantante sono state giudicate insufficienti e perché è stata invece ritenuta attendibile la spiegazione della donna che era con lui, Fabiana Muscas, di aver messo in borsa sei t-shirt per fare un regalo di compleanno all'artista. Questo, in sostanza, scrive il scrive il giudice Stefano Caramellino, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 31 ottobre nel processo abbreviato ha assolto «per non avere commesso il fatto» Marco Carta.

Secondo il giudice «l'ipotesi ricostruttiva alternativa» della difesa «è confortata da 'elementi di conferma'». «Il movente dichiarato da Fabiana Muscas, consistente nel volere fare un regalo di compleanno a sorpresa a Marco Carta, corrisponde a una eventualità non certo remota né congetturale, bensì oggettivamente riscontrata nel caso concreto poiché coerente con l'effettiva data di compleanno di Marco Carta, dieci giorni prima del fatto».

Sono state inoltre considerate «gravemente inattendibili» dal giudice le dichiarazioni di un vigilante secondo il quale Marco Carta e Fabiana Muscas avrebbero ammesso entrambi il furto di magliette quando sono stati fermati, lo scorso 31 maggio, sulla soglia del grande magazzino di Milano. Nel verbale di sommarie informazioni riportato nelle motivazioni del giudice e firmato dal vigilante, si legge: «La coppia uscita su pubblica via veniva invitata a rientrare all'interno del negozio. Il duo acconsentiva e una volta rientrato ammetteva il furto facendo vedere il contenuto della borsa, dalla quale si scorgevano le maglie ancora trafugate». Il giudice ha definito le affermazioni del testimone «gravemente inattendibili, perché descrivono fatti materiali incompatibili con quanto obiettivamente emerso dalle registrazioni video». Inoltre, secondo Caramellino, sarebbero caratterizzate da «genericità e obiettiva inesattezza».

