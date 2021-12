Lunedì 13 Dicembre 2021, 15:06

Ha perso la vita mentre coltivava una delle sue grandi passioni, mentre faceva jogging al mattino nella sua Calitri (Avellino). Marco Bozza, 43 anni, è morto ieri intorno alle 9 lasciando una comunità incredula e un vuoto enorme. Una tragedia improvvisa, Marco è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Dai primi accertamenti, a causare la morte del giovane sarebbe stato un infarto fulminante.

Lui stava correndo come tutte le domeniche, ieri sulla strada che dal centro di Calitri porta alla zona Fiera. Marco si è accasciato a terra all'altezza dell'Istituto scolastico «Maffucci». Un automobilista di passaggio si è fermato ed ha allertato soccorritori e forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri, la caserma dista poche centinaia di metri dal punto in cui il 43enne ha perso la vita.

Purtroppo i soccorsi sono stati vani, all'arrivo del personale sanitario del 118 non c'era più niente da fare. Il magistrato di turno ha dato presto il via libera per le esequie, che si terranno oggi pomeriggio.

Marco viveva con i genitori e aveva uno stile di vita irreprensibile: nessuna ombra, nessun dubbio, quindi non c'è stato bisogno di esami particolari per consentire a familiari ed amici di dare al 43enne l'ultimo saluto. Resta il dolore, quello sì. E l'incredulità per una notizia terribile e assolutamente inattesa. «Tutta la comunità calitrana piange Marco, un carissimo amico. Un forte abbraccio a tutta la famiglia», è il messaggio sui social del sindaco di Calitri, Michele Di Maio. Marco Bozza era un comunicatore freelance: si occupava della creazione e della gestione di pagine social per aziende e privati. Creava contenuti per il web, lavorava su grafica e testi. La scrittura - prosa, poesia o descrizioni era un lavoro ma anche l'altra sua passione insieme allo sport, alle corse nelle campagne, ai paesaggi da fotografare. Molto significative le sue considerazioni sull'economia locale che si ritrovano nei suoi post su Instagram.

Amava tantissimo l'Alta Irpinia Marco, la sua Calitri e tutti gli scorci del circondario, al punto da immortalarli costantemente e scrivere pensieri sotto ogni immagine. Il borgo di Cairano, in particolare, era una delle sue mete preferite. «Voci notturne di canti appassionati, come quando la madre con una sola voce sopiva mille lamenti, e mai la pazienza cedette alla violenza, che la carezza nei secoli perdona», scriveva poco tempo fa per raccontare una serata nel paese dei coppoloni. D'animo sensibile, divoratore di libri ma anche di vita soprattutto d'estate, quando Calitri e l'Alta Irpinia diventano salotti interessanti e densi di suggestioni per chi ama l'arte, la musica, la letteratura. Era soprattutto in questi contesti, magari tra i tanti eventi dello Sponz Fest ma non solo, che potevi incontrare Marco Bozza e discutere d'ogni cosa.

«Nel cammino postumo ai rudimenti giuridici, ho avuto la fortuna di iniziare a frequentare un centro studi nel mio piccolo paese irpino, Calitri, un ambiente quasi cosmico ricoperto di libri spazianti su ogni argomento. I libri sono diventati per me come le ciliegie: uno tira l'altro. La curiosità come la corrente di un fiume: inarrestabile». Così parlava sul suo sito internet.

«Sono rimasto profondamente addolorato per la morte di Marco. Per cinque anni è stato un mio alunno alla ragioneria, si diplomò nel 1998, il mio ultimo anno di insegnamento. Sentite condoglianze a tutti I suoi cari familiari. Riposi in pace Marco», scrive il professor Giuseppe Mastrodomenico di Sant'Andrea di Conza. Il rito funebre è stato fissato alle 15 in chiesa.