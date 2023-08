Marco Arduini (ex di Uomini e Donne) arrestato a Cattolica: botte e minacce di morte alla fidanzata di 19 anni

Marco Arduini, ex di Uomini e Donne, è finito in carcere. Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Cattolica (Rimini), Marco Arduini, 45 anni originario di Roma.

Arrestato ex di Uomini e Donne a Cattolica

Arduini, che nel 2018 aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne e a cui un noto settimanale aveva dedicato una lunga intervista fotografica, è in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni.