Una marcia per riaprire la riserva di Monte Cofano

L'appuntamento è fissato per la mattinata di domani, domenica 7, nel comune di Custonaci, in provincia di Trapani . Si terrà una marcia pacifica, promossa da Legambiente, per sollecitare la riapertura della Riserva di Monte Cofano. Si partirà alle ore 10 da contrada Frassino e sarà un'iniziativa volta a riabilitare uno degli scenari più importanti sul piano naturalistico della Sicilia occidentale.La Riserva, in particolare, racchiude differenti ecosistemi mediterranei, ma la vera peculiarità botanica è rappresentata dall'ambiente rupestre che ospita numerose specie animali o vegetali esclusive del territorio tra cui il cavolo di roccia e lo sparviere del Monte Cofano. Tra i mammiferi è segnalata la presenza della volpe, del coniglio, della donnola e dell'istrice.