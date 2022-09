Marche, allerta a Senigallia. «Previste forti piogge, c'è grande preoccupazione»

Senigallia, dopo l'alluvione di giovedì che in una frazione ha causato una vittima ma che in vaste parti della città ha lasciato ingenti danni, oggi è in allerta. Le previsioni annunciano forti precipitazioni tra le 11 e le 16, il sindaco Massimo Olivetti è al centro operativo Coc a dirigere gli interventi di protezione civile. Ha ordinato alla polizia locale di tenersi pronta.

«Giovedì sera - racconta il sindaco - nessuno ci aveva pre allertato, per fortuna un video di un amico di un paese vicino dove già pioveva molto mi ha fatto capire quanto stava succedendo. Ho subito inviato allarme ai cittadini sui social, sui siti, con gli SMS e con gli altoparlanti. Questo secondo me ha salvato qualche vita. Purtroppo però abbiamo avuto danni per decine di milioni di euro. Nelle prossime ore non sappiamo cosa potrà succedere. Ma la preoccupazione è forte, perché ci annunciano pioggia molto intensa». Il livello del fiume Misa, che già esondò nel 2014 e nel 1976, è molto alto dopo il nubifragio di giovedì, oggi si teme una replica.