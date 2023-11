Mercoledì 1 Novembre 2023, 11:04

Ci sono 14 indagati per gli eventi del 15 settembre 2022, quando il cielo si aprì sopra la vallata del Misa e del Nevola, in provincia di Ancona, i fiumi esondarono per le piogge eccezionali e trascinarono via in uno tsunami di acqua e fango 13 persone, tra cui un bambino di 8 anni, Mattia Luconi. La procura dell'Aquila, che ha ereditato l'inchiesta perché tra i danneggiati dalle esondazioni c'è un magistrato in servizio nel tribunale del capoluogo marchigiano, ha inviato l'invito a comparire per l'interrogatorio a sei sindaci della vallata del Misa e del Nevola, a due funzionari di primo piano dei vigili del fuoco di Ancona, compreso il comandante provinciale Pierpaolo Patrizietti (che tre settimane fa aveva ottenuto i complimenti della presidenza del Consiglio per la gestione dell'emergenza) e a sei tra responsabili, funzionari e operatori della Protezione civile.

L'accusa ipotizza una serie di ritardi nel dare l'allarme. Più ancora delle piogge eccezionali, con il record delle precipitazioni sulle Marche dal 1929, a pesare sarebbero stati i piani di protezione civile comunali non aggiornati, che lasciarono le popolazioni impreparate, la mancata attivazione dei monitoraggi a vista dei punti critici e soprattutto una procedura di allerta sull'innalzamento del livello dei fiumi non idonea a far scattare in tempo l'allarme. Tanto che - è un dato ormai assodato - l'allarme dalla sala operativa della Protezione civile di Ancona partì con tre ore di ritardo, quando si contavano già morti e dispersi per l'alluvione.

I 14 indagati sono accusati di cooperazione in omicidio colposo plurimo. Ma la procura aquilana lavorerebbe anche a un secondo filone d'indagine relativo alla manutenzione dei fiumi, in cui si ipotizza il reato di disastro colposo. Le contestazioni riguardano condotte colpose «commissive e omissive» che avrebbero «per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme» causato la morte di 13 persone.

Sotto inchiesta anche i sindaci di sei Comuni (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Serra de' Conti, Ostra e Trecastelli) che nell'immediato post alluvione erano stati i primi a protestare per il ritardato allarme, visto che quel giorno nelle loro zone di competenza non era stata emessa nessuna allerta meteo (gialla solo nell'entroterra montano). Anche i primi cittadini però, per i magistrati, avrebbero delle responsabilità nella mancata protezione dei cittadini, molti dei quali mentre Misa e Nevola si gonfiavano continuarono a transitare su ponti e a scendere nei garage per salvare le auto. Tra queste il mancato aggiornamento del flusso di informazioni al prefetto, al presidente della Regione, alla Protezione civile; il mancato presidio idrogeologico con il monitoraggio dei punti critici e la mancata informazione ai cittadini sui rischi idrogeologici.Anche il comandante dei vigili del fuoco è chiamato in causa con un funzionario per non aver garantito «l'immediato e continuo reciproco scambio di informazioni». Più articolate le presunte omissioni addebitate ai sei indagati della struttura regionale di Protezione civile. Si contestano inosservanze di direttive e delibere, anche di giunta regionale, e a vario titolo «il mancato adeguamento delle procedure di allertamento regionale alle direttive e agli indirizzi del Dipartimento di protezione civile nazionale in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico». Non solo: per i pm mancava anche «un idrometro significativo» in grado di allertare in tempo utile la vallata: l'obbligo di segnalazione scattava solo al superamento dei livelli nell'idrometro di Bettolelle, alle porte di Senigallia, 20-30 km più a valle rispetto ai primi centri investiti dalle piene già alle 8 di sera. Troppo tardi.