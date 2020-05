Fiocco rosa per la vicepresidente della Camera Mara Carfagna: aspetta una bambina

Fiocco rosa in vista per Mara Carfagna, vicepresidente della Camera. La deputata di Forza Italia è in attesa di una bambina. Carfagna è da anni legata dal 2013 all'ex deputato di Fli e avvocato, Alessandro Ruben.

La deputata di Forza Italia ha 44 anni ed è alla sua prima gravidanza. Nel 2011 l'ex ministra alle Pari opportunità del governo Berlusconi aveva sposato l'imprenditore edile Marco Mezzaroma, da cui si era in seguito separata. La notizia della gravidanza era stata anticipata dal sito Dagospia. In seguito è arrivata la conferma con una notizia Ansa nel pomeriggio.



