Manuel Bortuzzo, esame ok, nuova patente: «Altra grande conquista»

TREVISO - Rinascere tornando a stringere un volante e riassaporando la possibilità di spostarsi autonomamente. Rinascere è il titolo che Manuel Bortuzzo ha dato al proprio libro. Ma soprattutto è il suo stile di vita dopo quella tragica notte di inizio febbraio a Roma, dove lui, promessa del nuoto italiano, si era trasferito per allenarsi nel centro federale di Ostia in vista delle Olimpiadi. Un colpo di pistola nell'oscurità l'ha invece costretto in carrozzina. Ora si procede a piccoli passi. Non è un paradosso per un ragazzo che punta a tornare a rimettersi in piedi e a camminare senza per forza attendere imprevedibili progressi della scienza. Ieri ha messo un nuovo tassello.

A dieci mesi da quello sparo,ha superato l'esame di guida con l'auto dotata di comandi manuali. È arrivato davanti allapoco prima delle 8.30, accompagnato dal papà Franco Bortuzzo e dalla mamma Rossella. Qui è salito a bordo della Fiat Punto dell'autoscuola per fare l'esame, lasciando la carrozzina nel parcheggio. E poi ha portato a termine in modo impeccabile il giro per le strade della città.