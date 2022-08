Mangiano al bar e fuggono senza pagare il conto, il proprietario li insegue con il monopattino

Anche la tecnologia si adatta ai "furbetti" del conto. Un proprietario di un bar, infatti, ha usato il suo monopattino elettrico per correre all'inseguimento di una coppia che non aveva mangiato senza pagare. Siamo a corso Risorgimento, a Biella, e la storia è stata raccontata da "La Provincia di Biella". Ieri pomeriggio una coppia entra nel locale, si siede e mangia al tavolo come avviene normalmente. All'improvviso, però, lo scatto felino per il classico "vento". Il proprietario del bar, di istinto, è salito sul monopattino lanciandosi all'inseguimento lungo le strade della cittadina piemontese.

L'inseguimento e poi l'intervento della polizia

Come Valentino Rossi, l'uomo è riuscito a sfrecciare lungo le vie di Biella incurante dei pericoli del traffico locale. La corsa dei due si è conclusa a via Tripoli dove il proprietario del bar è riuscito a raggiungere i furbetti. Davanti ai residenti è scoppiata una lite fuoriosa, tanto da spingere qualcuno a chiamare la polizia muncipale. Gli agenti, una volta sul posto, sono riusciti a calmare la situazione. Nessuna notizia, per il momento, sul pagamento del conto.