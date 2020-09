Mangia le bacche dell'albero della morte, giovane rischia la vita a Trieste

Mangia bacche velenose e rischia di morire. Vittima un uomo di 37 anni, salvato in extremis a Trieste grazie alla circolazione extracorporea, come riporta Il Piccolo. Il 37enne triestino aveva ingerito le bacche della pianta soprannominata “albero della morte”, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di cardiochirurgia a Cattinara in gravissime condizioni.

ALBERO DELLA MORTE: COS'E'

Il principio attivo responsabile della tossicità di rami, foglie e semi, dove è presente in percentuale variabile fra lo 0,5 e il 2%, è un alcaloide, la tassina. Ha effetto narcotico e paralizzante sull'uomo e su molti animali domestici. Gli organi che ne contengono di più sono le foglie vecchie. Molte di queste sostanze tossiche, alle dosi presenti nella pianta, possono essere usate come principi attivi di prodotti chemioterapici per la lotta ad alcune forme di cancro, in particolar modo il tassolo è utilizzata in alcune forme neoplastiche a livello ovarico e a livello del tumore al seno. È testato anche per il tumore alla prostata, vescica e polmone.

