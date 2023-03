Lascia mancia da 2 euro, ma è una moneta rara che ne vale 3000. L'Osteria di Benevento: «Ogni tanto una fortuna»

«Ringrazio il signore che mi ha lasciato 3000 euro di mancia inconsapevolmente». Questo il messaggio lasciato sul proprio account Tiktok da Mario Leone, dipendente dell'Osteria Leone di Benevento. Un cliente avrebbe lasciato due euro per ringraziare del servizio, ma in realtà si tratterebbe di un moneta rara: che ne vale molto di più.

Lascia mancia da 2 euro, ma è una moneta rara: l'annuncio di vendita

E così Leone ha deciso di pubblicare l'annuncio su Ebay e di vendere la moneta. Cerchiando le imperfezioni che la renderebbero rara. Ovvero delle imprecisioni nel cerchio tra la parte interna ed esterna, su entrambi i lati.

La valutazione

Per poter fare una valutazione, è però necessario il parere di un esperto in numismatica. Peraltro, almeno dal filmato pubblicato, non è evidenziato che i due euro siano effettivamente quelli poi presenti nell'annuncio su Ebay. Ma la fortuna, è vero, può esistere e superare anche i dubbi. «Onestamente - scrive un utente nei commenti - tra le mani ci passano monete rare delle quali non conosciamo il valore».

Come riconoscere una moneta con un errore di conio

Si parla di errori di conio quando una moneta ha dei difetti che si verificano durante la coniazione. Quali? La pressione del conio debole, mancanza di lettere o numeri, decentramenti, immagine decentrata. Ma anche deformità della parte interna della moneta, rottura o usura del punzone o di parte di esso.

I due euro con gli errori di conio più conosciuti

La moneta di 2 Euro con errore di conio più conosciute sono due. La prima è la serie coniata in Germania nel 2008, che presenta un errore grossolano nella cartina dei confini europei. Dove non sono inclusi i nuovi Stati membri entrati a far parte dell’Unione Europea nell’anno precedente, il 2007. La seconda serie, invece, è stata prodotta in Spagna. In queste monete l’errore di conio si trova ai lati: le stelle che si riferiscono ai 12 stati fondatori dell’Unione sono sensibilmente più grandi di ogni altra moneta da 2 Euro in cricolazione. Ma il valore, in realtà, è molto meno di migliaia di euro: bensì circa 20 euro.