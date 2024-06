Sabato 1 Giugno 2024, 23:51 - Ultimo aggiornamento: 2 Giugno, 00:19

Aveva bisogno di più tempo. Per affrontare il trauma e rimettere insieme i pezzi. Ma mentre era ancora in permesso dal lavoro per curarsi, dopo avere trovato il coraggio di denunciare uno stupro, la sua azienda l’ha licenziata. «Quando l’ha saputo, è svenuta», ha spiegato il suo legale. Una manager torinese di 32 anni, finita al centro di un terribile caso di violenza sessuale, ha dovuto rinunciare al sogno della carriera proprio nel momento in cui era più fragile: «Ce la farò, mi serve solo ancora un po’ di tempo», ripeteva cercando di farsi forza. Ma dopo un iniziale sostegno da parte della ditta nella quale era assunta da tre anni, si è trovata all’improvviso la porta chiusa in faccia. «Serve più efficienza» è la sintesi di quella maledetta lettera che lo scorso 11 marzo ha infranto ogni speranza. Come anticipato da La Stampa, inoltre, le sono stati offerti 5mila euro di buonuscita. Per l’avvocato Alexander Boraso, pronto a impugnare il provvedimento, si tratta di un «licenziamento illegittimo, che non aveva nessuna caratteristica che consentisse un giustificato motivo oggettivo».

L’incubo della donna comincia nel marzo del 2023, quando una serata tra amici si trasforma nell’inferno avrebbe stravolto completamente la vita. L’episodio è accaduto in un locale in zona Navigli a Milano, dove la 32enne si era trasferita proprio per lavorare in un’azienda olandese con sede ad Assago, nell’hinterland, specializzata nel commercio di brand di lusso. Quella sera era in un bar con un collega e aveva poi continuato la nottata, bevendo diversi drink, con i due titolari del locale e un cliente abituale. I tre, secondo i pm di Milano, l’avrebbero quindi condotta in una cantina per poi aggredirla e abusare di lei approfittando del suo stato di stordimento dovuto all’alcol. Il giorno dopo non ricordando cosa fosse accaduto, ma accusando forti dolori si era sottoposta a una visita e i medici della clinica Mangiagalli avevano accertato la violenza. La donna stava affrontandoun momento di forte instabilità, tra indagini, ricoveri e sedute con psicologi e psichiatri, e così si era messa in malattia.

Il ritorno al lavoro, ma non era pronta

Alla fine dell’estate, a sei mesi dagli abusi, aveva quindi provato a tornare al lavoro, per poi rendersi conto di non essere ancora pronta. «In un’ottica di maggior efficienza abbiamo deciso di riorganizzare le nostre attività – si legge nella lettera che le ha inviato l’azienda dopo altri sei mesi –, sopprimendo la posizione di “Service Merchandiser” da lei attualmente ricoperta e ridistribuendo le sue attuali mansioni tra altri dipendenti attualmente impiegati presso di noi. La informiamo che – prosegue il testo – dopo attenta verifica, abbiamo constatato l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni». Uno dei tre uomini che avrebbero abusato di lei – l’unico che ha scelto il rito abbreviato, è stato già condannato a di 3 anni e 7 mesi di reclusione. Il processo a carico degli altri due imputati è ancora in corso a Milano. Stando a quanto emerso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dai telefoni degli indagati, tutti insieme avrebbero approfittato di lei intorno all’orario di chiusura, conducendola in un luogo dove nessuno avrebbe potuto vederli. Alla fine della serata, avrebbero anche utilizzato la sua carta di credito per pagare i drink.