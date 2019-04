​«Mamma mi sta avvelenando», figlio 22enne le spara un colpo in testa. Spara alla madre alla testa con un'arma rudimentale convinto che la donna lo volesse avvelenare. È accaduto a Palma di Montechiaro, piccolo centro dell'agrigentino, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 22 anni. L'arma è stata costruita con piccoli tubi per l'acqua. Si stanno valutando le condizioni mentali del ragazzo che viene trattenuto nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri. La madre non è grave.

Ultimo aggiornamento: 10:10

Il 22enne, incensurato, dopo aver ferito la madre ha tentato di fuggire da un balcone, ma è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma: il sostituto procuratore di turno gli ha contestato il tentato omicidio e il possesso illegale di un oggetto atto ad offendere.