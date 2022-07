Mestre, mamma scende dal treno per comprare la merenda ai figli: il convoglio riparte prima che risalga

Il treno si ferma, la mamma scende a Mestre. Si avvicina alle macchinette, vuole comprare la merenda ai figli. Ma il convoglio riparte e lei è ancora sul binario. La disavventura - si legge sul Gazzettino - è accaduta a una famiglia di Trieste, di ritorno a casa, lunedì 18 luglio. La donna non si è fatta prendere dal panico e ha chiamato il più grande dei suoi tre figli, dandogli istruzioni su come comportarsi. Dopo di che, ha telefonato alla polizia ferroviaria che ha subito contattato il personale delle Ferrovie per andare a tranquillizzare i bambini e controllarli. Nel frattempo, la mamma ha preso un altro treno. I bimbi, arrivati a Trieste, sono stati accolti dagli agenti della Polfer e poi si sono ricongiunti con la madre.