Mamma a piedi in tangenziale (nella corsia di sorpasso) con la figlia di 3 anni nel passeggino: dramma sfiorato a Treviso

Attimi di paura oggi, 15 gennaio, per una mamma trentenne nigeriana che verso le 14.30 stava camminando in corsia di sorpasso sulla tangenziale a Treviso, in direzione Paese, spingendo un passeggino con all'interno la figlioletta di tre anni. Le auto in quel tratto vanno a 90 all'ora e la sfioravano.

APPROFONDIMENTI VARESE Raccoglie un petardo inesploso per strada, poi il boato: 15enne... IL TEMA Tamponi, autotest per chi ha fatto il booster in Emilia: dati... IL DRAMMA Fatima caduta dal balcone a Torino, il compagno della madre:... ITALIA Non può tornare dalla madre perché senza Green...

Raccoglie un petardo inesploso per strada, poi il boato: 15enne rischia di perdere una mano

Tamponi, autotest per chi ha fatto il booster in Emilia: dati inseriti sul web per inizio e fine isolamento

Le chiamate ai vigili

Decine le chiamate alla polizia locale per segnalarla. Solo l'intervento immediato della pattuglia ha evitato la tragedia: le ha prese a bordo tutte e due. Donna e figlia sono state portate in ospedale poi dimesse perché in buone condizioni.

La donna è sposata con un operaio 40enne e abitano in zona aeroporto.