Mamma sfrattata con due figli: interrompe la chemioterapia e fa lo sciopero della fame

Ultimo aggiornamento: 15:14

Ci sono storie di disperazione spesso taciute. Per paura o vergogna. Fino a quando si arriva a scelte estreme. È la storia di, che, dopo anni di richieste al Comune e servizi sociali, a suo dire senza mai risposta, per protesta, dal 13 marzo è inRumena, in Italia dal 2005, in regola dal 2007, con due figli minorenni, vive una situazione che definisce paradossale. «Sono in sciopero della fame perché abbandonata dalle istituzioni racconta Liliana -. Mi sento ogni giorno più debole ma non mollerò finché qualcuno non interviene». Liliana ha sempre lavorato e pagato le tasse. Il suo calvario inizia nel 2010: «Un tumore mammario in metastasi ossea. Sono invalida al 100% con inabilità lavorativa. Viviamo in tre con la mia pensione e l'assegno di cura del Comune di 700 euro. Nel 2017 hofatto richiesta per la cittadinanza italiana ma dopo tre chiamate per l'intervista e la documentazione, la richiesta è ancora ferma in prefettura a Venezia». Purtroppo la vita non è stata tenera nemmeno nel privato. «Nel 2007 ho conosciuto quello che nel 2011 è diventato mio marito. Ma di quell'uomo non è rimasto niente. Si è rivelato bugiardo e violento». Nel 2012, denunciato quattro volte per violenza famigliare, colto in flagranza di reato dopo averla minacciata di morte davanti alla polizia, è stato arrestato e rimesso in libertà con una diffida di allontanamento di sei mesi. Liliana è ancora in attesa del processo di separazione e penale. «Vivo - continua Liliana nell'appartamento di sua proprietà. Ho pagato, con i miei risparmi, quasi tutte le rate del mutuo, con ricevuta a nome mio, perché lui non lavorava ma, secondo la legge, non ho alcun titolo, anche se sposati e in comunione di beni. Lui è andato in banca, ha dichiarato che non abitava più qui e che la banca poteva fare ciò che voleva». Le hanno pignorato la casa, e messa in vendita. «Ora, malata e con due figli, ho uno sfratto esecutivo, faccio fatica a fare la spesa e pagare le bollette. Andrò avanti con lo sciopero della fame fino a quando non avrò un contratto e la sicurezza di un tetto sulla testa». La situazione è grave. Mancanza di cibo e interruzione della chemio stanno mettendo a rischio la vita della donna che, adesso, chiede aiuto per una vita dignitosa.Gian Nicola Pittalis