Il bimbo ha fretta, la mamma partorisce sul divano prima del 118

17:12

Il bimbo ha troppa fretta di nascere, la mamma lo fa venire alla luce in casa. Non ha avuto nemmeno il tempo di aspettare il 118 e la Croce Rossa. All’arrivo dei soccorritori, il piccolo era già nato. È un maschietto, secondogenito, e sta benissimo. Ora si trova al Salesi insieme alla mamma.Parto col brivido ma a lieto fine, nel primo pomeriggio di ieri, in un’abitazione di via Tronto a Torrette, dove un’anconetana di 37 anni alle prime contrazioni, senza altro preavviso, ha subito dato alla luce il bimbo. Fortunatamente con lei c’era un’amica ostetrica: ha capito immediatamente che non c’era il tempo di attendere i soccorsi, così l’ha fatta stendere sul divano e l’ha assistita durante il parto-lampo, andato a buon fine.