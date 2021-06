Il desiderio di vedere la figlia unica laureata in giurisprudenza interrotto dal male che dopo un anno e mezzo ha avuto il sopravvento. Per renderlo possibile, come ultima volontà, ha chiesto di sostenerla nel percorso universitario. “Il tuo fiore sia un’offerta a sostegno di Lisa”, si legge nell’epigrafe che annuncia la scomparsa a 47 anni, di Sonia Campagnolo (foto sotto). E qui è stato inserito l’Iban (IT96E0103062470000001807112, causale “in memoria di Sonia”). La donna, di Carmignano di Brenta (Padova), con tenacia e determinazione ha lottato contro un tumore che aveva aggredito pancreas e fegato. Lunedì scorso è mancata.

La rottura con il marito quando la figlia era molto piccola aveva fatto diventare ancora più profondo il legame tra la mamma e la ragazza che ha 22 anni e studia. Sonia Campagnolo, che lascia anche i genitori e una sorella, da qualche anno lavorava come impiegata amministrativa in un’azienda. La famiglia non versa in condizioni di necessità, ma com’è per ogni genitore che vuole dare sempre il meglio ai propri figli, Sonia, capendo chiaramente cosa l’aspettava, ha voluto fare questo ultimo, particolare, regalo a Lisa condividendolo con quanti lo vorranno.