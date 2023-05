Omicidio Torremaggiore, la madre di Jessica alla tv albanese: «Mio marito abusava sessualmente di lei. È un mostro»

«L'ha molestata sessualmente». Tefta, la 39enne sopravvissuta domenica scorsa all'aggressione del marito, Talaunt Malaj, lo accusa di aver abusato della figlia uccisa. Il caso è quello dell'omicidio a Torremaggiore. Oggi la donna ha incontrato il figlio nell'ospedale a Foggia dove è ricoverata. Vendendolo è scoppiata a piangere. Questa mattina invece al termine dell'udienza di convalida Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, legali dell'uomo, hanno voluto «smentire in maniera categorica che ci sia stata un'attenzione violenta nei confronti del bambino che non è stato assolutamente toccato e lui non ha cercato di fare niente nei suoi confronti».

Omicidio Torremaggiore, gli avvocati difensori di Taulant Malaj: «Non voleva uccidere il figlio». Il piccolo rivede la mamma in ospedale

Le dichiarazioni

In un'intervista per la trasmissione 'Me szër aapur' su News24 dal letto d'ospedale la 39enne ha raccontato che il marito aveva molestato sessualmente la ragazza.

Le violenze

Il giornalista le chiede se hanno avuto litigi quella notte. "È venuto tardi - risponde la donna -. Poi abbiamo discusso un po'". Da quanto tempo ha installato le telecamere? "Un anno". Cosa vuol dire delle accuse che il marito ha fatto? "Mi oppongo a tutto. Qualunque cosa. È un mostro, da due anni. Lo avrebbe fatto due anni fa".

Ha commesso atti vergognosi con la ragazza? "Sì, l'ha molestata". Lo hai denunciato? "No". Perché non l'ha segnalato? "La ragazza che amava di più. Ecco perché ha ucciso la ragazza. Ha rovinato la vita della ragazza, e non solo, l'ha uccisa". I familiari lo sanno? "No. I miei familiari sono venuti in ospedale".

