Firenze, mamma dimentica la figlia di 2 anni nel carrello del supermercato: ora rischia la denuncia

Una bambina di due anni e mezzo è stata lasciata in un supermercato a Firenze, mentre dormiva in un passeggino in mezzo agli scaffali e ora la madre rischia una denuncia per abbandono di minore. Il fatto è accaduto alle 20.40 di ieri quando un cliente del supermercato aveva notato una bimba che dormiva nel passeggino tra le corsie e subito ha segnalato la circostanza al personale e poi sono stati repentinamente avvisate le forze dell'ordine.

Il ritrovamento e le condizioni della bambina

I carabinieri, giunti al supermercato, hanno chiesto l'intervento del personale sanitario per accertare le condizioni di salute della bambina, visibilmente spaventata. Il nonno, un cittadino egiziano di 64 anni, è arrivato al supermercato per riprendersi la nipote e poco dopo la piccola è

stata portata all'ospedale pediatrico Meyer per accertamenti, lì si sono palesati la madre ed il padre, entrambi cittadini egiziani che hanno spiegato cosa fosse accaduto: la donna ha raccontato di essere andata a fare la spesa con la sorella e la figlia piccola ma una volta all'interno del negozio le due donne si sarebbero separate, ciascuna convinta di aver affidato la sorveglianza della bambina all'altra per poi dimenticarsene.

Rischio denuncia per la madre

Per i medici del Meyer la bambina sta bene e non ha avuto danni da tutta la situazione vissuta, inoltre è risultata curata nell'aspetto e nell'igiene personale e non ha la presenza di alcun segno traumatico, infine il rapporto con la madre è sembrato solido ed è stata riaffidata così alla donna egiziana che però adesso rischia di essere denunciata per abbandono di minore.

