Maltrattamenti su bimbi in una scuola di infanzia, arrestata insegnante

Con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni, i carabinieri di San Salvo, su disposizione della Procura di Vasto (Chieti), hanno arrestato un'insegnante di 57 anni in servizio in una scuola dell'infanzia. L'indagine ha preso il via nel settembre 2018 sulla base di una denuncia e di alcune segnalazioni. I carabinieri sono riusciti a documentare, con una telecamera nascosta, le minacce e i maltrattamenti dell'insegnante che aveva creato tra i bambini un clima di terrore. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della repubblica Michele Pecoraro. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Italo Radoccia. L'insegnante, attualmente agli arresti domiciliari, è difesa dall'avvocato Alessandra Cappa. © RIPRODUZIONE RISERVATA