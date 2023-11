Maltempo, vigili del fuoco: «Basta rischiare la vita per degli stupidi»

Domenica 5 Novembre 2023, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 12:53

Sta facendo discutere il post su Facebook del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in Liguria messo a dura prova in questi giorni dai numerosi interventi a causa del maltempo. Ecco cosa dice il post: «Quattro immagini di oggi, una di un frame di un video che metteremo nei commenti. Tre immagini trovate nel web. La quarta foto rappresenta il soccorso dei Vigili del Fuoco a una persona avventuratasi sugli scogli di Punta Vagno. Persona in gravi condizioni all'ospedale e gli stessi soccorritori colpiti più volte da onde rischiando loro stessi. Il nostro lavoro consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare. Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l'ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni».