Maltempo, Vigevano: alberi caduti e danni. Nubifragio e vento forte a Milano: tetti scoperchiati nell'hinterland. Violenti temporali anche in Piemonte

Forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, stanno cadendo a Milano, e in Lombardia. Nel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto.

Dalle 15:30 la linea ferroviaria Milano-Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina proprio per i danni causati dal maltempo. Sono al lavoro i tecnici di Rfi.