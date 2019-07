Grandine e vento forte in Veneto: impalcatura crolla su tre auto. Albero cade davanti a una casa

Il maltempo dal Friuli si è spostato sul Veneto, colpendo anche la provincia di Treviso. Vento forte e grandine si sono abbattuti sul territorio. I vigili del fuoco si sono subito attivati per mettere in sicurezza i luoghi colpiti dalle tante piante crollate. Da segnalare alcuni interventi: a Fontanelle, in via Vallonto, alcune piante sono cadute sui fili elettrici, mentre a Villorba, in via Fosse, un grosso albero si è schiantato di fronte all'ingresso di una abitazione, impedendone l'accesso. A Carbonera, in via Locandina, è stato buttato giù un palo Telecon, a Cimadolmo in via Roma si segnala un albero sulla strada, piante cadute anche a Castelfranco e Asolo.

AUTO NEL FOSSO

A Salgareda, in via Alberi, una vettura è finita in un fossato, e a Ponte di Piave due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente.

CROLLA IMPALCATURA E SI SCHIANTA SOPRA TRE AUTO

Tanta paura e tanti danni a Treviso, in Borgo Mazzini: una umpalcatura di fianco al negozio Pinarello è crollata finendo su tre auto. Sul posto la polizia locale e una squadra della protezione civile.

DISAGI HOME VENICE FESTIVAL

Una serie di grandinate di notevole intensità, ma di breve durata, si è verificata nel pomeriggio in varie località del Veneto, tra le province di Treviso e Venezia in particolare. Disagi ovunque, con interventi legati alla caduta dei chicchi, ma finora non di rilievo. L'ondata di vento e grandine ha costretto gli organizzatori a sospendere intorno alle ore 18.30 le esibizioni all'«Home Venice Festival», in corso al parco di san Giuliano a Mestre, quindi il programma è ripreso con il miglioramento del meteo.

