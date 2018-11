Maltempo, straripa torrente a Mazara del Vallo: allagamenti e barche affondate. Allerta in Emilia Video

Il maltempo non dà tregua. Mentre in Liguria, dove ieri a Portofino ha ceduto persino la storica piazzetta , si registrano nuovi allagamenti, a Mazara del Vallo, in Sicilia, un torrente è straripato invadendo case e affondando barche. Allerta arancione in Emilia Romagna.



SICILIA

straripato il fiume Mazaro per la pioggia incessante della scorsa notte, così come in altri centri della provincia di Trapani. Le zone basse della città sono state allagate e molte persone sono state costrette a salire ai piani alti delle case. Stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco e un'altra sta arrivando da Palermo. Il comando provinciale di Trapani ha inviato anche la sezione soccorritori acquatici.

Ultimo aggiornamento: 12:58

A Mazara del Vallo è