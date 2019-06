Maltempo e forti grandinate in Emilia, treni in tilt: convogli in ritardo fino a 4 ore

La forte grandinata, chiamata downburst, ha causato l'interruzione della linea ferroviaria per oltre un'ora nel Bolognese, causando ritardi per i treni anche di 4 ore. Situazione particolarmente critica a San Giovanni in Persiceto, nella Bassa bolognese, dove la violenta grandinata del pomeriggio ha provocato danni alla stazione ferroviaria.

Tra le 15.40 e le 16.50 sulla Bologna-Verona la linea è stata interrotta all'altezza di Crevalcore e dopo l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Fs, che sono ancora al lavoro, la circolazione è ripresa solo su un binario, con rallentamenti fino a 70 minuti. Problemi alla circolazione ferroviaria, con ritardi fino a 60 minuti, anche sulla linea dell'Alta Velocità Bologna-Milano, a causa di danni alla linea di alimentazione tra Modena e Castelfranco: in questo tratto i treni sono costretti ad utilizzare la linea convenzionale. I tecnici Fs sono al lavoro per risolvere la situazione.

