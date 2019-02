Maltempo, scuole chiuse dopo le bufere: ecco dove

«Dopo la strage di alberi di ieri, stiamo facendo una comunicazione a tutte le scuole del Lazio affinché domani mattina alla riapertura mobilitino gli uffici tecnici di Comuni e Province per sopralluoghi. Serve verificare se sussistano situazioni di rischio per gli studenti, a causa di eventuali alberi caduti o materiale edilizio precipitato. Di fronte a situazioni di grave emergenza le istituzioni competenti dovranno provvedere ad una tempestiva chiusura dell'edificio scolastico». Lo dice il presidente dell'Associazione Presidi del Lazio Mario Rusconi. «Questa comunicazione verrà inoltrata per conoscenza anche al Comune di Roma, all'Anci e all'Upi. Al momento non possiamo sapere quale è la situazione delle scuole perché sono chiuse da sabato pomeriggio», spiega Rusconi interpellato in merito.



POZZUOLI

Il sindaco, Vincenzo Figliolia, ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di domani, lunedì 25 febbraio, la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. La decisione è maturata in seguito agli eventi meteorologici straordinari di sabato scorso. La chiusura si rende necessaria per eseguire dei controlli sullo stato dei luoghi negli spazi di pertinenza ed attigui alle scuole e rimuovere possibili pericoli, limitando la circolazione e rendendo così le operazioni più semplici. I responsabili degli uffici manutenzione e tecnico del comune, anche oggi, domenica, sono ininterrottamente al lavoro per riportare la normalità e ripristinare la sicurezza. Attività di verifica e controllo svolta con l'ausilio dei vigili del fuoco, della polizia municipale e di tutte le forze dell'ordine intervenute in queste ore, nonché del comitato di protezione civile comunale.

SIRACUSA

A causa del forte vento le scuole di ogni ordine e grado a Siracusa domani rimarranno chiuse, in via precauzionale, per consentire un controllo di sicurezza degli spazi scolastici da parte dei tecnici comunali. Intanto il sindaco Francesco Italia ha attivato il «Centro Operativo Comunale» per far monitorare e gestire l'emergenza meteo in corso sulla città di Siracusa. I tecnici comunali e le forze di protezione civile sono operativi da stanotte su tutto il territorio comunale, dove è in corso lo sgombero delle carreggiate ostruite da alberi caduti e detriti trascinati dal maltempo. Le intense raffiche di vento delle ultime ore hanno danneggiato anche i pannelli della pensilina dello stadio, pertanto per motivi di sicurezza la partita in calendario oggi è stata rinviata.

Chiuse domani le scuole e i parchi di, dopo lo stop di venerdì dovuto al maltempo: lo ha deciso il comitato operativo, presieduto dal sindaco Luigi de Magistris, riunito in permanenza da circa 48 ore per affrontare l'emergenza maltempo. Le condizioni meteo sono migliorate ma la chiusura di lunedì servirà per le verifiche di sicurezza su alberi ed edifici.Ancora in forse, invece, la sorte di quelle di Roma e della sua provincia, e nel resto del Lazio.