Maltempo, Protezione civile: nuova allerta domani per vento forte al Centro Sud

Le previsioni non preannunciano nulla di buono per domani. Il forte vento continuerà a imperversare su gran parte d'Italia. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.



L'allerta prevede dalla tarda mattinata di domani il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la domani allerta gialla in Basilicata, Calabria e Sicilia. Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA