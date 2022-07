Maltempo, allerta gialla piogge e temporali in nove regioni: ecco quali sono

Dopo la bolla di calore record che ha investito l'Italia fino a oggi, ecco arrivare una nuova allerta meteo. Questa volta riguarda il maltempo. L'allerta gialla in nove regioni, per l'arrivo di una ondata di forti precipitazioni, è stata diramata dal Dipartimento della Protezione civile. L'avviso riguarda una serie di condizioni meterologiche avverse che si abbatteranno su alcune zone d'Italia nei prossimi giorni, principalmente nelle regioni settentrionali del Paese.

«La frangia meridionale di una vasta area di bassa pressione presente su gran parte dell'Europa centro-settentrionale, infatti, già da stasera e nella giornata di domani, sarà responsabile di condizioni di instabilità a carattere sparso, con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi», spiega una nota della Protezione Civile.

Le regioni interessate tra oggi e domani

A partire dalla serata di oggi, lunedì 25 luglio, ci saranno forti piogge sparse seguite da temporali, su Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto. Nelle ore notturne il maltempo si sposterà verso il Friuli Venezia Giulia e, dal mattino di domani, in Emilia-Romagna. La Protezione civile avverte: «I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

«Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, martedì 26 luglio, allerta gialla per temporali su Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria e Veneto. Allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte nord-orientale e Provincia Autonoma di Trento», aggiunge il Dipartimento.

