Il Po salito di 5 metri nelle ultime ore, Coldiretti stima i danni all'agricoltura

Bologna - «Il livello idrometrico del Po è già salito di per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di maltempo». È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti al Ponte della Becca, in provincia di Pavia sulla confluenza tra i fiumi Ticino e Po. Qui, «il livello del grande fiume è passato da -2,61 a +2,41 metri sopra lo zero idrometrico», precisa la Coldiretti, sottolineando che «lo stato del principale fiume italiano è significativo delle difficoltà in cui si trovano anche altri fiumi e torrenti lungo la Penisola, ma anche i corsi d’acqua minori, dove è alto il livello di attenzione nelle campagne lungo gli argini per il rischio di esondazioni, allagamenti». «Piante divelte, raccolti perduti, serre distrutte, stalle scoperchiate e animali isolati fanno salire il conto dei danni nelle campagne che hanno perso 600 milioni di euro dall’inizio dell’anno», secondo la stima di Coldiretti. «Il maltempo si abbatte sull’Italia in un autunno asciutto in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico». «I cambiamenti climatici si abbattono su un territorio già fragile con la presenza in Italia di 7.275 comuni complessivamente a rischio frane e alluvioni, il 91,3% del totale».